Закінчився збір урожаю першого в Україні аграрного комунального підприємства "Опішня-АГРО", – написав у соцмережі голова Опішнянської ТГ Микола Різник. – Вже зараз можна сказати, що підприємство, яке створене у 2021 році "з нуля", без жодної матеріально-технічної бази, за перший неповний рік існування вийшло на прибутковість – заробило 1,3 мільйона гривень.

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Голова громади підраховує: попередньо було вкладено 500 тисяч гривень, тобто "чистий" прибуток склав 800 тисяч гривень.



Микола Різник демонструє врожай / Фото: сторінка фейсбук

На що витратять гроші?

Різник ділиться планами:

"Що таке 800 тисяч гривень для громади? Варіанти: