Закінчився збір урожаю першого в Україні аграрного комунального підприємства "Опішня-АГРО", – написав у соцмережі голова Опішнянської ТГ Микола Різник. – Вже зараз можна сказати, що підприємство, яке створене у 2021 році "з нуля", без жодної матеріально-технічної бази, за перший неповний рік існування вийшло на прибутковість – заробило 1,3 мільйона гривень.
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Голова громади підраховує: попередньо було вкладено 500 тисяч гривень, тобто "чистий" прибуток склав 800 тисяч гривень.
Микола Різник демонструє врожай / Фото: сторінка фейсбук
На що витратять гроші?
Різник ділиться планами:
"Що таке 800 тисяч гривень для громади? Варіанти:
- Це +1 асфальтована дорога
- Це +1 новий трактор для чистки снігу та благоустрою
- Це +1 капітальний ремонт у палатах в лікарні
- Це +1 новий харчоблок для школи
- Це +1 УЗД апарат в лікарню…"