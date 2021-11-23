Закончился сбор урожая первого в Украине аграрного коммунального предприятия "Опишня-АГРО", – написал в соцсети председатель Опишнянской ТГ Николай Ризнык. – Уже сейчас можно сказать, что предприятие, созданное в 2021 году "с нуля", без материально-технической базы, за первый неполный год существования вышло в прибыль – заработало 1,3 миллиона гривен.
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Глава общины подсчитывает: предварительно было вложено 500 тысяч гривен, то есть "чистая" прибыль составила 800 тысяч гривен.
Николай Ризнык демонстрирует урожай / Фото: страница фейсбук
На что потратят деньги?
Ризнык делится планами:
- "Что такое 800 тысяч гривен для громады? Варианты:
- Это +1 асфальтированная дорога
- Это +1 новый трактор для чистки снега и благоустройства
- Это +1 капитальный ремонт в палатах в больнице
- Это +1 новый пищеблок для школы
- Это +1 УЗИ аппарат в больницу…"