30-й рік незалежності України отримав ще одну історичну подію: безпрецедентний рекорд врожаю, – написав Лещенко на фейсбуці. – Ми завершуємо цьогорічний збір зернових, зернобобових та олійних культур рекордом у понад 106 мільйонів тонн, перевищивши свій прогноз. Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави.
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Рекорд у цифрах
Зернових та зернобобових було зібрано понад 84 мільйона тонн, олійних – 22,6 мільйона тонн.
Показники врожаю по культурам (у тоннах)
Зернові:
- пшениця – 32,4 млн
- ячмінь –10 млн
- гречка – 110 тисяч
Зернобобові:
- кукурудза – 40 млн
- горох – 581,5 тисяч
- просо – 191 тисяча
Олійні:
- соняшник – 16,3 млн
- соя – 3,4 млн
- ріпак – 2,9 млн
Де найбільші врожаї?
Лідерами по намолоту зерна стали (мільйони тонн):
- Вінниччина – 6,7
- Чернігівщина – 6,2
- Полтавщина – 5,7
- Одещина – 5,2
По урожайності зерна найкращий показник у Хмельниччини – 87,1 центнера з гектара.
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Чому вдалося встановити рекорд?
Рік виявився рекордним не без урахування сприятливих ґрунтово-кліматичних умов, але й завдяки державній допомозі сільському господарству, – каже Лещенко. – Завдяки програмі "Доступні кредити 5 – 7 – 9 %" аграрії отримали понад 30 мільярдів гривень кредитів на максимально вигідних умовах.
Міністр додав, що в наступному році буде запущено Фонд часткового гарантування кредитів, що дозволить профінансувати на 24 мільярда гривень малих аграріїв, які обробляють до 500 гектарів землі і яким раніше був закритий доступ до кредитування.