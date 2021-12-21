30-й год независимости Украины получил еще одно историческое событие: беспрецедентный рекорд урожая, – написал Лещенко на фейсбуке. – Мы завершаем сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом более чем в 106 миллионов тонн, превысив свой прогноз. Это абсолютный максимум за всю историю нашего государства.
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Рекорд в цифрах
Зерновых и зернобобовых было собрано более 84 миллионов тонн, масличных – 22,6 миллионов тонн.
Показатели урожая по культурам (в тоннах)
Зерновые:
- пшеница – 32,4 млн
- ячмень –10 млн
- гречка – 110 тысяч
Зернобобовые:
- кукуруза – 40 млн
- горох – 581,5 тысяч
- просо – 191 тысяча
Масличные:
- подсолнечник – 16,3 млн
- соя – 3,4 млн
- рапс – 2,9 млн
Где самые большие урожаи?
Лидерами по намолоту зерна стали (миллионы тонн):
- Виннитчина – 6,7
- Черниговщина – 6,2
- Полтавщина – 5,7
- Одесщина – 5,2
По урожайности зерна наилучший показатель в Хмельницкой области – 87,1 центнера с гектара.
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Почему удалось установить рекорд?
Год оказался рекордным не без учета благоприятных почвенно-климатических условий, но и благодаря государственной помощи сельскому хозяйству, – говорит Лещенко. – Благодаря программе "Доступные кредиты 5-7-9%" аграрии получили более 30 миллиардов гривен кредитов на максимально выгодных условиях.
Министр добавил, что в следующем году будет запущен Фонд частичного гарантирования кредитов, что позволит профинансировать на 24 миллиарда гривен малых аграриев, возделывающих до 500 гектаров земли и которым ранее был закрыт доступ к кредитованию.