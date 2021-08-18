Афганістан аграрний: важливі факти про "гарячу точку" планети
18 серпня 2021 , 09:01Читать новость на русском
Джерело:Телеграм Я – куркуль
Увесь світ зараз слідкує за подіями в Афганістані. Пропонуємо вам дещо відволіктися від війни і політики та познайомитися із сільським господарством цієї країни.
До вашої уваги – найважливіші цифри і факти про аграрний Афганістан – країну, що вважається однією з найменш розвинених у світі.
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- Загальна площа території країни – 652 230 квадратні кілометри. Але придатними для обробки є лише 12% земель.
- Основа економіки – традиційне сільське господарство (кочовий випас овець, кіз, верблюдів, вирощування пшениці, бавовни, фруктів) та ремесла (килими, вироби з шкіри).
- Частка продукції сільського господарства у ВВП близько 52,6%, промисловості – близько 25,5%.
- Зайнятість населення розподілена так: сільське господарство – 80%, промисловість – 10%, сфера обслуговування – 10%.
- Більшість жінок в Афганістані зайняті в сільському господарстві та складають понад 70% робочого класу.
- Худоба та її продукція є основною підмогою в фермерському господарстві як тяглова сила і сировина для господарських товарів (шерсть, волосся, шкіра, гній).
- В більшості районів Афганістану сім'ї, які мають менше, ніж 0,5 гектарів зрошуваної землі, не здатні заробляти на життя лише за рахунок сільгосппродукції.
- Афганські фермери використовують давні столітні агротехнічні способи з використанням тяглової сили тварин.
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