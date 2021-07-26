За даними дослідження "Органік Стандарт" у партнерстві з Organicinfo.ua, у 2020-му Україна експортувала 332 тисячі тонн органіки, що на 30% менше, ніж роком раніше – 469 тисяч тонн. Але у вартісному виразі експорт зріс на 7,9% і склав 204 мільйона доларів.

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Експорт органічної продукції з України / Інфографіка Organicinfo.ua

Географія експорту органіки

Дослідження показує, що географія експорту української органіки суттєво розширилася, а перелік ключових країн-імпортерів дещо змінився. Перше і друге місця, як і раніше, посідають Нідерланди та США, а на третє вийшла Німеччина. Швейцарія, яка посідала в 2019 році третю сходинку, опустилась аж на десяту.

Ще один важливий момент: якщо в попередні роки експорт до країн Європи складав більше 85%, то за результатами 2020-го він зменшився до 73%. Водночас розширилась частка експорту до США та Канади – до 24%.

Розширюється також експорт в азійські країни – зокрема, Китай, В’єтнам, Індію та Японію, здійснено перші поставки органічної продукції до Південної Кореї та М’янми.

Топ-10 країн-імпортерів органіки з України за 2020 рік

(тисячі тонн + мільйони доларів)

Нідерланди – 97,4 (29,5) США – 58,8 (48,5) Німеччина – 41,6 (27) Литва – 21,5 (5,8) Австрія – 18,6 (15,8) Велика Британія – 16,9 (3,9) Польша – 15,3 (19,6) Канада – 13 (25,3) Італія – 6,8 (4) Швейцарія – 4,9 (2,4)



Топ-10 країн-імпортерів органіки з України / Інфографіка Organicinfo.ua

Що таке органіка?

Органічне сільське господарство набирає все більшої популярності. В провідних країнах світу ця галузь вже стало трендом, а тепер освоює нові території. Агро24 пропонує вашій увазі важливі публікацій на цю тему: