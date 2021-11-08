На сьогодні собівартість 1 кілограма яблук складає близько 4 гривень, а переробні заводи платять садоводам від 90 копійок до 1,5 гривні. Товарні яблука йдуть за дещо вийщою ціною, але це суттєво не міняє ситуацію. Тому фермери підраховують, що робити, аби зазнати менших збитків – залишити врожай гнити на деревах чи вкласти гроші в його збір, з надією хоч щось заробити.

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Що кажуть садоводи?

"Викидаємо, бо нема збуту"

Вирощуємо яблука, а в результаті викидаємо частину, бо нема нормального збуту, – пояснює Ольга Стрілець із села Чернихівці, яка разом із рідними доглядає 10 гектарів саду. –Чиновники думають, як нам збільшити податки, але їм байдуже до того, щоб налагодити доступний механізм реалізації продукції, щоб забезпечити хоч якимись дотаціями у складні роки, щоб садоводи мали гарантії…

Пані Ольга пригадує: "У Польщі одного року залишили яблука в садах, але у них є страховки й компенсації. А у нас садоводи трудяться на свій страх і ризик".

"Віддавати врожай за копійки – знущання"

Ми вже зібрали фрукти, нічого не залишили, – каже головний агроном товариства "Агро-Рось" Олег Богатир. – Товарні яблука можна продати в супермаркети чи гуртом на базар, а підбір – тільки на переробку. Увесь наш підбір яблук наразі лежить до кращих часів. Але чи буде вища ціна – не знаємо. У нас готові нині прийняти плоди переробні заводи по 1 гривні за кілограм – це вкрай збитково. Знаю, що деякі господарства залишають врожай у саду, щоб не тратити ресурси. Вигідніше не збирати яблука, ніж потім вони зогниють на складі...

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Аграрій пригадує, що схожа ситуація була у 2018 році: "Тоді також був щедрий урожай, і ми мали низьку ціну. Проблема циклічно повторюється. Якби садоводам платили хоча б по 12 гривень за кілограм товарних яблук і 4 гривні – за підбір, то ще можна було б миритись, мали б хоч якісь доходи. Енергоресурси зараз дорогі, засоби захисту рослин – теж, тому віддавати врожай за копійки – знущання".