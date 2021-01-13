Аграрне рейдерство: названо 3 основні схеми
Офіс протидії рейдерству Міністерства юстиції України проаналізував проблематику аграрного рейдерства і виділив 3 класичні способи рейдерських атак.
Про це у персональному блозі на сайті Агрополіт написав керівник антирейдерського офісу Віктор Дубовик.
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Експерт озвучив 3 найпоширеніші схеми:
- Зміна власника земельних ділянок шляхом внесення змін до реєстру.
- Рейдерське захоплення врожаю.
- Незаконне припинення договорів оренди, емфітевзису і суперфіцію та реєстрація іншого речового права за третьою особою.
Як уникнути рейдерських атак?
Очільник Офісу протидії рейдерству пояснив, які профілактичні заходи допоможуть захисти майно.
- Приватним власникам земельних ділянок слід потурбуватися про належне оформлення документів, що посвідчують право власності, присвоєння кадастрового номера земельній ділянці і внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРП). Якщо маєте лише паперові носії, скажімо, на руках є державний акт на землю старого зразка і коректні відомості про земельну ділянку досі не відображені у Державному земельному кадастрі, то спершу варто подбати про присвоєння ділянці кадастрового номера, а потім – внести відомості про речові права до ДРП.
- Для бізнесу з метою захисту юридичної особи від будь-яких незаконних посягань варто передбачити в статуті низку запобіжників, які мінімізують ризики атаки. Наприклад, для підприємств, що мають великий земельний банк, необхідно встановити статутні обмеження для представницьких функцій керівника і внести відповідні відомості до ЄДР. Скажімо, передбачити обмеження для директора на розірвання договорів оренди земельних ділянок. Не зайвим буде прописати в статуті умову про необхідність нотаріального посвідчення договорів оренди земельних ділянок.
- Всім власникам землі варто скористатися послугами нових моніторингових сервісів, які дозволяють отримати миттєві повідомлення про зміну статусу об'єкта нерухомого майна у ДРП.
Джерело: 24 канал
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