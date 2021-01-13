Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины проанализировал проблематику аграрного рейдерства и выделил 3 классические способы атак.

Об этом в персональном блоге на сайте Агрополит написал руководитель антирейдерского офиса Виктор Дубовик.

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Эксперт озвучил 3 самые распространенные схемы:

Изменение собственника земельного участка путем внесения изменений в реестр.

Рейдерский захват урожая.

Незаконное прекращение договоров аренды, эмфитевзиса и суперфиции и регистрация иного вещного права по третьим лицом.

Как избежать рейдерских атак?

Глава Офиса противодействия рейдерству объяснил, какие профилактические меры помогут защитить имущество.

Частным владельцам земельных участков следует позаботиться о надлежащем оформлении документов, удостоверяющих право собственности, присвоение кадастрового номера земельному участку и внесение соответствующих сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРП). Если есть только бумажные носители, скажем, на руках есть государственный акт на землю старого образца и корректные сведения о земельном участке до сих пор не отражены в Государственном земельном кадастре, то сначала следует позаботиться о присвоении участку кадастрового номера, а затем – внести сведения о вещных правах в ГРП. Для бизнеса с целью защиты юридического лица от любых незаконных посягательств следует предусмотреть в уставе ряд предохранителей, которые минимизируют риски атак. Например, для предприятий, имеющих большой земельный банк, необходимо установить уставные ограничения для представительских функций руководителя и внести соответствующие сведения в ЕГР. Скажем, предусмотреть ограничения для директора на расторжение договоров аренды земельных участков. Не лишним будет прописать в уставе условие о необходимости нотариального удостоверения договоров аренды земельных участков. Всем владельцам земли стоит воспользоваться услугами новых мониторинговых сервисов, которые позволяют получить мгновенные сообщения об изменении статуса объекта недвижимого имущества в ГРП.

Офис противодействия рейдерству также подготовил рекомендации, как не допустить аграрного рейдерства после открытия рынка земли. Об этом читайте в материале Агро24 "Рейдерство земли: как не допустить захваты – 10 важных шагов".