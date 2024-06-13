Як вплине інтеграція України в ЄС на аграрний ринок

Секретар Міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини Офелія Нік зазначила, що інтеграція України в ЄС призведе до значних викликів як для ЄС, так і для самої України.

Дивіться також Три важливі тези: про що говорили на конференції з реконструкції України в Берліні

Але не зважаючи на ці виклики, інтеграція України в ЄС значно зміцнить аграрний сектор,

– підкреслила Нік.

Тобто ключем до успішного процесу відновлення сільськогосподарського сектору України, залежить від тісної координації серед міжнародних партнерів та інвесторів.

Агросектор України під ударом

Нік також нагадала, що вже понад 2 роки Росія веде незаконну війну проти України, яка завдає значної шкоди не лише сільському господарству, а й експортній інфраструктурі. Внаслідок цього аграрний сектор України зазнає значних збитків.

Але здаватись – не варіант. Попри все, вони хочуть жити у своїй країні, а для цього потрібні електрика, їжа та дах над головою. Україна потребує нашої підтримки для відновлення та зміцнення свого агропродовольчого та лісового секторів,

– заявила Офелія Нік.

Секретар Мінагро також додала, що поки всі стежили за блокуванням українського кордону польськими фермерами та перевізниками, Україні вдалося відновити головний експортний шлях для свого зерна через Чорне море.

Разом з тим попри такий успіх, на її думку, в України залишаються й виклики: