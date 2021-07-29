Департамент BASF Agricultural Solutions разом з іншими компаніями та Європейською Бізнес Асоціацією став частиною масштабного проєкту "Агро Варта". Ініціатива спрямована на формування культури відповідального поводження з тарою з-під засобів захисту рослин.

Першим кроком проєкту став запуск електронної платформи. На спеціальному сайті українські аграрії можуть залишати заявки на безплатне вивезення та утилізацію каністр.

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Оксана Алєксєєва

Сьогодні в Україні середній рівень збору та утилізації тари становить лише 9%. Тобто 91% каністр з-під ЗЗР потрапляє на звалище, де накопичує в ґрунті шкідливі токсичні речовини. Мало того, така тара має період повного біорозкладу від 200 до 400 років. Тому ми розуміємо: від свідомого поводження з використаною тарою залежить не лише життя та здоров’я тварин і стан довкілля, але й добробут наступних поколінь, – коментує Оксана Алєксєєва, Public Government Affairs Manager BASF Agricultural Solutions.

Першим етапом розв’язання цієї проблеми стане низка освітніх проєктів, ініційованих, зокрема, командою експертів BASF. Наприклад, розробка та створення серії освітніх інфографік про правильне поводження з відходами. Так, каністри в жодному разі не можна викидати на стихійне сміттєзвалище чи використовувати повторно навіть на власному виробництві.

Натомість найкращий спосіб зменшити вплив на довкілля – правильно промити каністри, проколоти їх (щоб оригінальну тару не змогли використати фальсифікатори) та віддати на утилізацію компанії, яка на цьому спеціалізується. Заявки для цього якраз і можна лишати на платформі "Агро Варти". Після чого ліцензіат (компанія, яка має чинну ліцензію та реальні потужності для здійснення операцій з небезпечними відходами) опрацьовує таку заявку, забирає, перевозить та в правильний спосіб утилізує тару з-під ЗЗР.

Утилізація тари: як правильно промивати каністри / Інфографіка BASF



Утилізація тари: як правильно поводитися з відходами / Інфографіка BASF

Роботу компаній з утилізації оплачують компанії-учасники ініціативи: ТОВ "БАСФ Т.О.В", ТОВ "АДАМА УКРАЇНА", ТОВ "БАЙЄР", ТОВ "ФМС УКРАЇНА", ТОВ "НУФАРМ УКРАЇНА", ТОВ "САММІТ-АГРО ЮКРЕЙН", ТОВ "СИНГЕНТА", ТОВ "ЮПЛ УКРАЇНА". Якщо аграрії мають тару цих виробників, її безплатно заберуть та утилізують.

"Агро Варта" – проєкт, в якому конкуренти в бізнесі об’єдналися заради збереження довкілля. Адже сприяти порятунку українських ґрунтів і всієї планети можуть тільки партнери. Змінюємо підходи сьогодні, аби зростати завтра.