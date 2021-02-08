3-4 лютого український департамент BASF Agricultural Solutions провів конференцію практичних рішень "Зрощуй та зростай!". Експерти компанії презентували ринку нові продукти, розповіли про особливості вирощування та захисту зернових культур, соняшнику, ріпаку, кукурудзи та сої, а також дали прогнози й рекомендації щодо застосування засобів захисту рослин цьогоріч.

"Незважаючи на карантин, зміну клімату та інші несприятливі умови, компанія BASF ні на хвилину не зупиняє своєї інноваційної діяльності. До 2025 року ми плануємо вивести на ринок 20 нових продуктів. Цим також хочемо зруйнувати стереотип про те, що інноваційні продукти надходять до України в останню чергу. Адже Архітект®, Пріаксор® та новий продукт Пульсар® Флекс аграрії вже випробували й вперше ще зможуть випробувати саме в Україні", – заявив Павло Ільїн, начальник відділу продажу департаменту Agricultural Solutions.

Україна – у фокусі

Компанія BASF розглядає Україну як фокусну, одну з основних країн для своєї інноваційної діяльності. Тому намагається постійно змінюватися, аби відповідати сучасним викликам і запитам бізнесу.

BASF продовжує поставляти високоякісну продукцію для українських аграріїв, щоб з дня в день допомагати їм бути успішними. Наша компанія щороку оптимізує своє портфоліо і постійно його розширює. Нещодавно ми збільшили наш асортимент насіннєвими позиціями. Наразі пропонуємо українським аграріям насіння соняшнику та ріпаку. Також інвестуємо в розробку цифрових інструментів, які допоможуть агровиробникам поліпшити управління своїм господарством, – прокоментував Матіас Хорш, директор з маркетингу департаменту BASF Agricultural Solutions в Україні, Молдові та країнах Кавказу.

За його словами, компанія в сезоні-2021 хоче зосередитися на запуску нових продуктів.

"Наші експерти готові детально презентувати їхні переваги, за допомогою яких аграрії зможуть отримати максимальний врожай з оптимальними інвестиціями", – додав Матіас Хорш.

Поради від BASF

Під час конференції експерти компанії презентували результати застосування препаратів BASF на українських полях та дали поради перед новим посівним сезоном.

2021 рік буде вологішим, ніж 2020-й. Тому захист рослин має бути повноцінним. Для збалансованого стеблестою потрібні морфорегулятори. Вони можуть працювати або для збільшення кущення, або підвищення стійкості стебла. Для цього в портфоліо нашої компанії є ефективний препарат Медакс® Топ. Наша порада: якщо бачите потенціал поля 4 тонни і більше з гектара – заплануйте внесення морфорегулятора. Підвищення врожаю гарантоване! – наголосив Сергій Кучеров, менеджер з розвитку продуктів на зернових департаменту BASF Agriculture Solutions.

Особливу увагу приділили xarvio™ FIELD MANAGER та xarvio™ SCOUTING. Цифрові інструменти BASF дозволяють надавати агрономічні поради, незалежно від зони розміщення конкретних ділянок. Це дозволяє аграріям вирощувати сільськогосподарські культури більш ефективно та стійко. Компанія BASF приділяє велику увагу розвитку цифрового помічника xarvio™ і вже цього року в додатку будуть доступні новинки, а саме: додані всі культури для аналізу посівів, у квітні будуть під’єднані всі метеостанції до xarvio™ FIELD MANAGER, а також буде доступна унікальна технологія, яка дасть можливість аналізувати біомаси навіть, коли є хмари.

Важлива новинка

Також на конференції відбулася презентація нового препарату – гербіциду Пульсар® Флекс. Це – єдиний універсальний соло-Імазамокс гербіцид із потужною формуляцією, для Clearfield® та Clearfield® Plus технологій на соняшнику, а також на сої та горосі. У результаті застосування аграрій отримує надійний контроль великої групи бур’янів за доступною ціною. Завдяки можливості дробного внесення можна заощаджувати на закупівлях та бути ще гнучкішим при захисті посівів, на випадок другої хвилі бур’янів або пізньої атаки вовчка.

Український агродепартамент BASF Agricultural Solutions наголошує: знання та обмін досвідом завжди дають можливість прийняти правильні управлінські рішення та допомагають зрощувати й зростати.