3-4 февраля украинский департамент BASF Agricultural Solutions провел конференцию практических решений "Взращивай и расти!". Эксперты компании презентовали рынку новые продукты, рассказали об особенностях выращивания и защиты зерновых культур, подсолнечника, рапса, кукурузы и сои, а также дали прогнозы и рекомендации по применению средств защиты растений в этом году.

"Несмотря на карантин, изменение климата и другие неблагоприятные условия, компания BASF ни на минуту не останавливает своей инновационной деятельности. К 2025 году мы планируем вывести на рынок 20 новых продуктов. Этим также хотим разрушить стереотип о том, что инновационные продукты поступают в последнюю очередь. Ведь Архитект®, Приаксор® и новый продукт Пульсар® Флекс аграрии уже опробовали и впервые еще смогут испытать именно в Украине", – заявил Павел Ильин, начальник отдела продаж департамента Agricultural Solutions.

Украина – в фокусе

Компания BASF рассматривает Украину как фокусную, одну из основных стран для своей инновационной деятельности. Поэтому старается постоянно меняться, чтобы отвечать современным вызовам и запросам бизнеса.

BASF продолжает поставлять высококачественную продукцию для украинских аграриев, чтобы изо дня в день помогать им быть успешными. Наша компания каждый год оптимизирует свое портфолио и постоянно его расширяет. Недавно мы увеличили наш ассортимент семенными позициями. Предлагаем украинским аграриям семена подсолнечника и рапса. Также инвестируем в разработку цифровых инструментов, которые помогут агропроизводителям улучшить управление своим хозяйством,

– прокомментировал Матиас Хорш, директор по маркетингу департамента BASF Agricultural Solutions в Украине, Молдове и странах Кавказа.

По его словам, компания в сезоне-2021 хочет сосредоточиться на запуске новых продуктов.

"Наши эксперты готовы подробно представить их преимущества, с помощью которых аграрии смогут получить максимальный урожай с оптимальными инвестициями", – добавил Матиас Хорш.

Советы от BASF

Во время конференции эксперты компании представили результаты применения препаратов BASF на украинских полях и дали советы перед новым посевным сезоном.

2021 год будет влажнее, чем 2020-й. Поэтому защита растений должна быть полноценной. Для сбалансированного стеблестоя нужны морфорегулятори. Они могут работать либо для увеличения кущения, либо повышения устойчивости стебля. Для этого в портфолио нашей компании есть эффективный препарат Медакс® Топ. Наш совет: если видите потенциал поля 4 тонны и более с гектара – запланируйте внесении морфорегулятора. Повышение урожая гарантировано!

– подчеркнул Сергей Кучеров, менеджер по развитию продуктов на зерновых департамента BASF Agriculture Solutions.

Особое внимание уделили xarvio™ FIELD MANAGER и xarvio™ SCOUTING. Цифровые инструменты BASF позволяют предоставлять агрономические советы, независимо от зоны размещения конкретных участков. Это позволяет аграриям выращивать сельскохозяйственные культуры более эффективно и устойчиво. Компания BASF уделяет большое внимание развитию цифрового помощника xarvio™ и уже в этом году в приложении будут доступны новинки, а именно: добавлены все культуры для анализа посевов, в апреле будут подключены все метеостанции к xarvio™ FIELD MANAGER, а также будет доступна уникальная технология, которая даст возможность анализировать биомассы даже, когда есть облака.

Важная новинка

Также на конференции состоялась презентация нового препарата – гербицида Пульсар® Флекс. Это – единственный универсальный соло-Имазамокс гербицид с мощной формуляцией, для Clearfield® и Clearfield® Plus технологий на подсолнечнике, а также на сое и горохе. В результате применения аграрий получает надежный контроль большой группы сорняков по доступной цене. Благодаря возможности дробного внесения можно экономить на закупках и быть еще более гибким при защите посевов, на случай второй волны сорняков или поздней атаки волчка.

Украинский агродепартамент BASF Agricultural Solutions отмечает: знания и обмен опытом всегда дают возможность принять правильные управленческие решения и помогают взращивать и расти.