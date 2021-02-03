Агродепартамент BASF Україна отримав нового очільника

Директором департаменту Agricultural Solutions в Україні, Молдові та країнах Кавказу стане Крістіан Телл.

Джерело: Агро24

Цей досвідчений фахівець працює у компанії BASF понад 18 років. Зараз він – директор відділу Agricultural Solutions в Австрії та Швейцарії, але вже 1 березня приєднається до команди ТОВ "БАСФ Т.О.В.". Таким чином, Телл повернеться до України, де в період 2016-2019 років працював начальником відділу маркетингу того ж департаменту Agricultural Solutions в Україні, Молдові та країнах Кавказу.

Нова посада – новий виклик

"Я надзвичайно вдячний за довіру та підтримку. Для мене нова позиція – це виклик, який приймаю з гордістю. Бути на передовій інновацій та розробок, які щороку пропонує ринку BASF, дуже відповідально. Мені приємно повернутися до України, і я впевнений, що з такою командою нам вдасться збільшити присутність на ринку й допомогти аграріям зрощувати та зростати", – прокоментував своє призначення Крістіан Телл.

Головні напрямки роботи

Новий очільник українського департаменту BASF Agricultural Solutions планує, в першу чергу, сфокусувати роботу на діджитал технології та активізацію співпраці з аграріями, тримати курс на сталий розвиток і виведення на ринок інноваційних продуктів, які оптимізують працю аграріїв та допоможуть знизити пестицидне навантаження на ґрунт.

"Я маю досвід роботи в Латинській Америці, Іспанії, Німеччині, Австрії та Швейцарії, із задоволенням перенесу свої напрацювання, знання та досягнення в Україну. Ділитимуся з аграріями практичною інформацією, долучатимуся до інноваційних проєктів – робитиму все, щоб допомогти українському бізнесу отримувати ще кращі результати", – наголосив Телл.

Підрозділ BASF Agricultural Solutions: мета і діяльність

"Зі швидко зростаючим населенням світ все більше залежить від здатності розвивати і підтримувати стале сільське господарство та здорове навколишнє середовище, – мовиться у релізі підрозділу Agricultural Solutions. – Працюючи з фермерами, фахівцями з питань сільського господарства, експертами по боротьбі зі шкідниками та іншими об'єктами, ми повинні допомогти зробити це можливим. Ось чому ми інвестуємо в потужний науково-дослідницький і великий портфель, який включає насіння і його особливості, хімічний і біологічний захист сільськогосподарських культур, управління ґрунтом, здоров'я рослин, боротьбу зі шкідниками та цифрове сільське господарство. За допомогою експертних груп в лабораторіях, на полях, в офісах і на виробництвах ми об'єднуємо інноваційне мислення і практичні дії, щоб створювати ідеї реального світу, які працюють для фермерів, суспільства і планети".

У 2018 році обсяг продажів підрозділу Agricultural Solutions склав 6,2 мільярда євро.

Подробиці – на офіційному сайті і в соціальній мережі.

Концерн BASF: все для успіху клієнтів

"У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього. Ми оєднуємо економічний успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю, – пояснюють у компанії BASF. – Близько 117 тисяч співробітників BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі та практично в кожній країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 6 основних сегментів: хімікати, матеріали, промислові рішення, технології для обробки поверхонь, харчування та догляд, рішення для сільського господарства. У 2019 році обсяг продажів концерну становив 59 мільярдів євро. Акції BASF торгуються на фондовій біржі у Франкфурті (BAS), а також у вигляді американської депозитарної розписки (BASFY) в США".

Детальніша інформація – на сайті BASF.