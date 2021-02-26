Вибір засобів захисту рослин – нелегка справа для агровиробника. Треба уважно врахувати різні критерії – інноваційність, ефективність, безпечність та ціну.

Всім цим важливим для аграрія критеріям відповідають препарати компанії BASF. Більше того, цьогоріч пропозиції виробника хімічних засобів захисту рослин стали ще привабливішими для споживача, оскільки компанія розпочала 2021 рік низкою акцій для аграріїв, що вирощують зернові та олійні культури.

Акційні пропозиції, анонсовані компанією BASF

Акція "Заощаджуй та зростай!"



"Євро-Лайтінг® придбай – Піктор® забирай"

Українські фермери, які вирощують соняшник та зернові культури, відтепер мають нагоду примножувати інновації в своїх господарствах. "Заощаджуй та зростай!" – саме така акційна пропозиція компанії BASF, що пропонує аграріям ефективно інвестувати у захист культур та примножити прибуток. За умовами акційних пропозицій можна отримати:

Детальні умови акції "Заощаджуй та зростай!" можна дізнатися на офіційному сайті компанії.

Акція "Акріс® купуй – обприскувач діагностуй"



"Акріс® купуй – обприскувач діагностуй"

Зовсім скоро розпочнеться посівна кампанія соняшнику. Для аграріїв, які віддають перевагу використанню ґрунтового гербіциду Акріс®, що надійно працює як у посушливих, так і зволожених умовах, компанія пропонує акцію "Акріс® купуй – обприскувач діагностуй".

Партнер компанії BASF – ТОВ "Спрейфорс" – до 31 грудня 2021 року пропонує унікальний сервіс з діагностики обприскувача. Досвідченні спеціалісти нададуть експертну консультацію щодо обслуговування обприскувача, підбору розпилювачів, підвищення продуктивності обприскувача за рахунок зменшення технологічного періоду під час заправок.

Аби отримати сервісне обслуговування потрібно в рамках акції "Акріс® купуй – обприскувач діагностуй" придбати від 1000 л гербіциду Акріс® для отримання сертифікату на діагностику одного обприскувача. За придбання більше 2000 л гербіциду Акріс® – сертифікат на діагностику двох обприскувачів.

Подробиці акції "Акріс® купуй – обприскувач діагностуй" – на офіційному сайті компанії.

Акція "Набір форсунок – у подарунок"



Агроном ФГ "Меркурій-Б" Андрій Шелест – учасник акції "Набір форсунок – у подарунок"

Ця акція була започаткована ще минулого року. Сотні господарств України стали власниками наборів якісних розпилювачів бренду Lechler і вже минулого сезону успішно ними скористалися. Акція продовжується і в 2021 році. Щоб взяти в ній участь, господарству потрібно придбати новинку для зернових культур – фунгіцид Пріаксор® в об’ємі від 150 л для отримання одного набору розпилювачів або в об’ємі від 500 л для двох наборів.

Набір складається з 50-ти розпилювачів типу IDK 120-04. Ключова ідея акції полягає в популяризації тренду використання зменшених норм виливу робочого розчину. Набір розпилювачів цього типу та високотехнологічна формуляція препарату Пріаксор® роблять можливим застосування фунгіциду з нормою робочого розчину вже від 100 л/га без втрати ефективності препарату. Це дозволяє зберігати кошти, час та ресурси агровиробників.

Детальні умови акції "Набір форсунок – у подарунок" можна дізнатися у менеджерів з продажів компанії BASF у регіонах.

Акція "Кінто® Плюс купуй – склад свій фумігуй"



"Кінто® Плюс купуй – склад свій фумігуй"

Щороку в Україні шкідники пошкоджують від 7 до 25% зерна та зернових продуктів при зберіганні. Захист зернових запасів – важлива складова, яка потребує ретельного контролю та захисту насіння від комах, гризунів та мікроорганізмів.

Тому до 30 листопада 2021 року при покупці 1500 л препарату Кінто® Плюс можна отримати безкоштовну послугу з фумігації або газації приміщення, які на сьогоднішній день є найефективнішими методами для захисту зерна. Дана послуга надається висококваліфікованими спеціалістами на сучасному обладнанні із застосуванням спеціальних ефективних препаратів та діє на всій території України.

Детальні умови акції "Кінто® Плюс купуй – склад свій фумігуй" можна дізнатися у менеджерів з продажів компанії BASF в регіонах.

Акція "Насіння. Захист. xarvio™"



"Насіння. Захист. xarvio™"

Технології точного землеробства допомагають суттєво зменшити витрати. В 2020 році в цьому переконалися й українські аграрії, адже зменшення витрат на препарати сягали 22% завдяки технології диференційного внесення засобів захисту діджитал-платформи xarvio™ FIELD MANAGER.

Тому в межах акції "Насіння. Захист. xarvio™" компанія BASF надає привабливу можливість аграріям ще більше наблизитися до цифрових технологій та пропонує 50% знижки на доступ до xarvio™ FIELD MANAGER версій Pro або Premium за умови придбання фунгіциду Рекс® Плюс або насіння соняшнику гібридів ЕС Лоріс СЛП чи ЕС Каприз СЛП.

Купуючи 1500 л препарату Рекс® Плюс або 100 п.о. соняшнику гібридів ЕС Лоріс СЛП чи ЕС Каприз СЛП, аграрій отримує 50% знижки на доступ до версії Pro xarvio™ FIELD MANAGER.

Функціонал версії Pro: точна погода, надання доступу консультантам, повна документація завдань, застосовані карти та візуалізація карт врожайності, звіти про сезон, скаутинг, нотатки полів, нові карти біомаси, карти продуктивності, карти посіву, карти добрив, польова аналітика (ручне управління функціями).

Купуючи 4200 л препарату Рекс® Плюс або 300 п.о. соняшнику гібридів ЕС Лоріс СЛП чи ЕС Каприз СЛП, агровиробник отримує 50% знижки на доступ до версії Premium xarvio™ FIELD MANAGER.

Функціонал версії Premium: увесь функціонал версії Pro + прогноз розвитку хвороб, рекомендації по продуктах ЗЗР, автоматизовані карти змінних норм внесення ЗЗР, прогнозування стадії росту (автоматизоване управління функціями).

Детальні умови акції "Насіння. Захист. xarvio™" можна дізнатися на офіційному сайті компанії.