Выбор средств защиты растений – нелегкое дело для агропроизводителя. Надо внимательно учесть различные критерии – инновационность, эффективность, безопасность и цену.

Всем этим важным для агрария критериям соответствуют препараты компании BASF. Более того, в этом году предложения производителя химических средств защиты растений стали еще более привлекательными для потребителя, поскольку компания начала 2021 год рядом акций для аграриев, которые выращивают зерновые и масличные культуры.

Акционные предложения, анонсированные компанией BASF

Акция "Экономь и расти!"



"Евро-Лайтинг® приобрети – Пиктор® забирай"

Украинские фермеры, которые выращивают подсолнечник и зерновые культуры, отныне имеют возможность приумножать инновации в своих хозяйствах. "Экономь и расти!"– именно такое акционное предложение компании BASF, которая предлагает аграриям эффективно инвестировать в защиту культур и приумножить прибыль. По условиям акционных предложений можно получить:

Подробные условия акции "Экономь и расти!" можно узнать на официальном сайте компании.

Акция "Акрис® покупай – опрыскиватель диагностируй"



"Акрис® покупай – опрыскиватель диагностируй"

Совсем скоро начнется посевная кампания подсолнечника. Для аграриев, предпочитающих использование почвенного гербицида Акрис®, который надежно работает как в засушливых, так и в увлажненных условиях, компания предлагает акцию "Акрис® покупай – опрыскиватель диагностируй".

Партнер компании BASF – ООО "Спрейфорс" – до 31 декабря 2021 года предлагает уникальный сервис по диагностике опрыскивателя. Опытные специалисты предоставят экспертную консультацию по обслуживанию опрыскивателя, подбора распылителей, повышение производительности опрыскивателя за счет уменьшения технологического периода во время заправок.

Чтобы получить сервисное обслуживание, нужно в рамках акции "Акрис® покупай – опрыскиватель диагностируй" купить от 1000 л гербицида Акрис® для получения сертификата на диагностику одного опрыскивателя. За приобретение более 2000 л гербицида Акрис® – сертификат на диагностику двух опрыскивателей.

Подробности акции "Акрис® покупай – опрыскиватель диагностируй" – на официальном сайте компании.

Акция "Набор форсунок – в подарок"



Агроном ФГ "Меркурий-Б" Андрей Шелест – участник акции "Набор форсунок – в подарок"

Эта акция была начата еще в прошлом году. Сотни хозяйств Украины стали владельцами наборов качественных распылителей бренда Lechler и уже в прошлом сезоне успешно ими воспользовались. Акция продолжается и в 2021 году. Чтобы принять в ней участие, хозяйству нужно приобрести новинку для зерновых культур – фунгицид Приаксор® в объеме от 150 л для получения одного набора распылителей или в объеме от 500 л для двух наборов.

Набор состоит из 50-ти распылителей типа IDK 120-04. Ключевая идея акции заключается в популяризации тренда использования уменьшенных норм вылива рабочего раствора. Набор распылителей этого типа и высокотехнологичная формуляция препарата Приаксор® делают возможным применение фунгицида с нормой рабочего раствора уже от 100 л/га без потери эффективности препарата. Это позволяет хранить средства, время и ресурсы агропроизводителей.

Подробные условия акции "Набор форсунок – в подарок" можно узнать у менеджеров по продажам компании BASF в регионах.

Акция "Кинто® Плюс покупай – склад свой фумигируй"



"Кинто® Плюс покупай – склад свой фумигируй"

Ежегодно в Украине вредители повреждают от 7 до 25% зерна и зерновых продуктов при хранении. Защита зерновых запасов – важная составляющая, которая требует тщательного контроля и защиты семян от насекомых, грызунов и микроорганизмов.

Поэтому до 30 ноября 2021 года при покупке 1500 л препарата Кинто® Плюс можно получить бесплатную услугу по фумигации или газации помещения, которые на сегодняшний день являются самыми эффективными методами для защиты зерна. Данная услуга проводится высококвалифицированными специалистами на современном оборудовании с применением специальных эффективных препаратов и действует на всей территории Украины.

Подробные условия акции "Кинто® Плюс покупай – склад свой фумигируй" можно узнать у менеджеров по продажам компании BASF в регионах.

Акция "Семена. Защита. xarvio™"



"Семена. Защита. xarvio™"

Технологии точного земледелия помогают существенно уменьшить затраты. В 2020 году в этом убедились и украинские аграрии, ведь уменьшение расходов на препараты достигали 22% благодаря технологии дифференцированного внесения средств защиты диджитал-платформы xarvio™ FIELD MANAGER.

Поэтому в рамках акции "Семена. Защита. xarvio™" компания BASF предоставляет привлекательную возможность аграриям еще больше приблизиться к цифровым технологиям и предлагает 50% скидки на доступ к xarvio™ FIELD MANAGER версий Pro или Premium при покупке фунгицида Рекс® Плюс или семян подсолнечника гибридов ЭС Лорис СЛП или ЭС Каприз СЛП.

Покупая 1500 л препарата Рекс® Плюс или 100 п.е. подсолнечника гибридов ЭС Лорис СЛП или ЭС Каприз СЛП, аграрий получает 50% скидки на доступ к версии Pro xarvio™ FIELD MANAGER.

Функционал версии Pro: точная погода, предоставление доступа консультантам, полная документация задач, примененные карты и визуализация карт урожайности, отчеты о сезоне, скаутинг, заметки полей, новые карты биомассы, карты производительности, карты посева, карты удобрений, полевая аналитика (ручное управление функциями).

Покупая 4200 л препарата Рекс® Плюс или 300 п.е. подсолнечника гибридов ЭС Лорис СЛП или ЭС Каприз СЛП, агропроизводитель получает 50% скидки на доступ к версии Premium xarvio™ FIELD MANAGER.

Функционал версии Premium: весь функционал версии Pro + прогноз развития болезней, рекомендации по продуктам СЗР, автоматизированные карты сменных норм внесения СЗР, прогнозирование стадии роста (автоматизированное управление функциями).

Детальные условия акции "Семена. Защита. xarvio™" можно узнать на официальном сайте компании.