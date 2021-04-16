В Америці розробили рішення природного пластику, який розкладається та може вирішити проблему забруднення довкілля.

Кожного року у світі виробляється 380 мільйонів тонн пластику. Половина з нього використовується лише один раз.

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Оскільки пластик розкладається сотні років, вчені розробляють альтернативу – біопластик, який можна вирощувати на фермах. На їхню думку, такий спосіб допоможе істотно знизити шкоду, що завдається довкіллю.

Американська компанія Yield10 Bioscience розробила два прототипи генетично модифікованих сортів рижію, насіння якого містить біологічний пластик полігідроксіалканоат. Даний полімер досить поширений у природі і повністю розкладається. Метою Yield10 Bioscience є збільшення вмісту полігідроксіалканоата до 20%.

Крім того, полігідроксіалканоат можна використовувати в якості палива і корму для тварин. Біопластик розкладається так само, як папір, дерево або бавовна, тому полімер цілком придатний для використання і в харчовій промисловості.

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