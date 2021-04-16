В Америке разработали решение природного пластика, который разлагается и может решить проблему загрязнения окружающей среды.

Ежегодно в мире производится 380 миллионов тонн пластика. Половина из него используется только один раз.

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Поскольку пластик разлагается сотни лет, ученые разрабатывают альтернативу – биопластик, который можно выращивать на фермах. По их мнению, такой способ поможет существенно снизить вред, наносимый окружающей среде.

Американская компания Yield10 Bioscience разработала два прототипа генетически модифицированных сортов рыжика, семена которого содержит биологический пластик полигидроксиалканоат. Данный полимер довольно распространен в природе и полностью разлагается. Целью Yield10 Bioscience является увеличение содержания полигидроксиалканоата до 20%.

Кроме того, полигидроксиалканоат можно использовать в качестве топлива и корма для животных. Биопластик разлагается так же, как бумага, дерево или хлопок, поэтому полимер вполне пригоден для использования и в пищевой промышленности.

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