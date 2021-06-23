Nike презенував серію взуття “Happy Pineapple”, яке створене за допомогою шкірки ананаса.

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Piñatex – це дуже стійкий матеріал, який з’являється і на інших моделях взуття Nike: Air Max 95, Air Max 90 та двох різних версіях Air Zoom-Type та Air Force 1.

Коркові устілки також використовуються в кожному кросівку для більш стійкого зношування, а на чоловічих моделях матеріал використано по всій верхній частині взуття, що додає йому максимально природнього вигляду.

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