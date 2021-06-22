В Україні посівні площі соняшнику протягом останніх восьми років щосезону перевищують 5 мільйонів гектарів. У 2020-му було посіяно 6,3 мільйона, що становило майже 23% від загальної посівної площі країни. А в цьому сезоні навіть більше, ніж 6,5 мільйона гектарів.

В той же час, урожайність соняшнику в Україні останніми роками вкрай нестабільна: наприклад, у 2019-му середній рівень становив 25,1 ц/га, а в 2020-му – лише 20,6 ц/га. Погодьтеся, різниця суттєва!

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Головна причина торішнього зниження врожайності соняшнику – несприятливі погодні умови, а саме – різкі перепади температур та посуха у регіонах, де переважають посівні площі соняшнику, та високий рівень опадів у західній Україні. Цього ж сезону погодні умови (невисокі температури та регулярні опади) по всій території України у травні-червні дуже що сприяють поширенню хвороб.

Найбільш передбачувана хвороба цього сезону – септоріоз, для розвитку якої були оптимальні умови – дощ та помірні температури. Ця хвороба поширюється дуже швидко по полю разом із краплями води.

Та все ж найбільші вороги соняшника, які з'являються у більш пізніші фази, – це вже давно набридлі альтернаріоз, склеротиніоз та фомоз. Вони вкрай небезпечні тим, що проявляються на всіх наземних частинах рослини – стеблах, листках та кошику. Особливо активні збудники цих хвороб у період цвітіння.

При ураженні листостеблової маси альтернаріозом втрати урожаю сягають 20 – 80%. Оптимальними умовами для ураження є температури у діапазоні 25-27°С та 12 годин зволоженого листа.

Для розвитку фомозу, який, до речі, можливо почне свою шкодочинну діяльність із фази початку інтенсивного видовження стебла, також складаються сприятливі погодні умови, а саме температура повітря в діапазоні 20-25°С, наявність краплинної вологи та вологість повітря вище 60%. Ураження можуть проявлятись як на листках, так і на стеблах (чорна пляма в місцях прикріплення черешку), що є більш суттєвим. Хвороба уражає провідну судинну тканину рослини, що впливає на відтік цукрів до кореневої системи. Втрати врожаю можуть сягати до 40%.

Надзвичайно руйнівна хвороба й склеротиніоз – втрати врожаю можуть сягати 60%. Склеротинія вражає соняшник протягом усього сезону, тому виділяють три різні типи симптомів – базальна гниль стебла, гниль середини стебла і гниль кошика. В уражених рослин менші розміри кошика та знижена маса насіння. Особливо небезпечна гниль кошика на стадії його дозрівання – хвороба швидко і агресивно розширюється, поки не вразить увесь кошик.

За таких складних умов, єдиний ефективний метод захисту посівів соняшнику – застосування фунгіциду. При цьому дуже часто рослину вражають одночасно кілька патогенів. У такому випадку потрібен потужний фунгіцид, спроможний захистити культуру від кількох хвороб.

Саме тому експерти радять аграріям звернути увагу на системний комбінований фунгіцид Піктор® компанії BASF. Цей препарат містить одразу дві діючі речовини – боскалід і димоксистробін, що мають різні механізми дії на збудників хвороб та доповнюють одна одну, гарантуючи надійний захист рослини.

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Досконалiсть в кожнiй краплi

Переваги препарату

висока активнiсть проти збудникiв склеротинiозу, альтернарiозу, фомозу та інших хвороб соняшника

яскраво виражений "фізіологічний ефект" AgCelence®

висока фунгiцидна та фізіологічна ефективнiсть завдяки наявностi двох iнновацiйних дiючих речовин з рiзних хiмiчних класiв

тривала профiлактична дія

зниження втрат перед та пiд час збирання врожаю

висока бiологiчна та економічна ефективнiсть

безпечний для бджіл

можливість застосування авіаційної обробки



Місце Піктор® у системі захисту

Окремо варто зупинитися на двох надзвичайно важливих перевагах препарату.

AgCelence®-ефект – фізіологічний ефект, який забезпечує покращення загального стану рослин, підвищує їхню стійкість до стресів, стимулює ріст та сприяє накопиченню вегетативної маси. AgCelence® – бренд компанії BASF, що об’єднує переваги, які доповнюють звичайний захист рослин, і дає аграрію більшу віддачу від капіталовкладень та впевненість в успішному майбутньому бізнесу.

Піктор® – безпечний для бджіл, що має надзвичайно тішити бджолярів, адже соняшник – популярна медоносна культура. На півдні України він взагалі забезпечує головний медозбір, а також поповнення запасів пилку в гніздах бджолиних сімей.



Піктор® безпечний для бджіл

Урожайність соняшнику з Піктор®

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