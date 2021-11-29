Вже цього грудня одна з торгових мереж зробить полярникам неочікуваний подарунок. Експедиція отримає обладнання та інгредієнти для того, щоб варити пиво.

До речі BASF Agricultural Solutions виступив спонсором Online Seed Forum-2021

Пиво – це напій, про який на Антарктиді можна лише мріяти. Лише раз на сезон на станцію привозять пиво в банках.

Після отримання подарунку перебування на станції "Академік Вернадський" стане комфортнішим та душевнішим.

Ми розуміємо, як важливо, щоб наші співвітчизники, справжні цінителі пива могли насолодитися ним холодними зимовими вечорами не лише вдома, а й під час експедиції,

– сказав головний бровар Beermaster Brewery Віктор Ващук.

Станція "Академік Вернадський" – єдина українська дослідна станція на Антарктиді. Це метеорологічна та географічна обсерваторія, яка працює у постійному режимі.