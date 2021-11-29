Уже в этом декабре одна из торговых сетей сделает полярникам неожиданный подарок. Экспедиция получит оборудование и ингредиенты, чтобы варить пиво.

Кстати BASF Agricultural Solutions выступил спонсором Online Seed Forum-2021

Пиво – это напиток, о котором на Антарктиде можно только мечтать. Только раз в сезон на станцию привозят пиво в банках.

После получения подарка пребывание на станции "Академик Вернадский" станет более комфортным и душевным.

Мы понимаем, как важно, чтобы наши соотечественники, настоящие ценители пива могли насладиться им холодными зимними вечерами не только дома, но и во время экспедиции.

– сказал главный пивоварня Beermaster Brewery Виктор Ващук.

Станция "Академик Вернадский" – единственная украинская опытная станция на Антарктиде. Это метеорологическая и географическая обсерватория, работающая в постоянном режиме.