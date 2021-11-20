Арештовану олію продали за рекордну суму: скільки заробили та куди підуть гроші

20 листопада 2021 , 21:40
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Джерело:

АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело відкриті торги арештованої олії. Продаж лоту став дуже успішним.

Олійні торги

На торги було виставлено понад 3 тисячі тонн олії. Стартова ціна лоту складала 82 мільйони гривень, відповідно до середнього ринкового рівня цін. 

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У кінцевому підсумку товар вдалося реалізувати за 93 мільйони гривень. У торгах взяли участь 4 учасники, впродовж процесу ціна зросла на 11 мільйонів, тобто на 13%.

Що буде з грошима 

Після того, як переможець сплатить суму за товар, усі кошти перерахують на депозитний рахунок АРМА у державному банку. У відомстві пояснюють, що відсоток у державному банку більший, аніж в комерційних, тому зберігати гроші в них вигідніше. 

Якщо арешт скасують – кошти за товар повернуться його власнику, а якщо ні – тіло депозиту разом із відсотками перерахують у державний бюджет. 

Автор: Ярослав Сиваківський