Масличные торги

На торги было выставлено более 3 тысяч тонн масла. Стартовая цена лота составляла 82 миллиона гривен, согласно среднему рыночному уровню цен.

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В конечном счете товар удалось реализовать за 93 миллиона гривен. В торгах приняли участие 4 участника, в течение процесса цена выросла на 11 миллионов, то есть на 13%.

Что будет с деньгами

После того, как победитель уплатит сумму за товар, все средства будут перечислены на депозитный счет АРМА в государственном банке. В ведомстве объясняют, что процент в государственном банке больше, чем у коммерческих, поэтому хранить деньги в них выгоднее.

Если арест отменят – средства за товар вернутся его владельцу, а если нет – тело депозита вместе с процентами будет перечислено в государственный бюджет.