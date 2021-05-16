Безперервний ріст: які продукти найбільше подорожчали цього року

З настанням 2021 року усі продукти харчування продовжили дорожчати. Найбільше зросли показники в овочів, соняшникової олії та цукру.
У порівнянні з груднем 2020 року буряк подорожчав на 51,%, капуста – на 29,8%, морква – на 28,7%, цибуля – на 24,0%.
До теми Яйця в Україні впали в ціні
Соняшникова олія тепер коштує 58 гривень/літр, що на 38% більше минулорічного показника. Цукор подорожчав на 22,6% до 25,6 гривень за кілограм.
Зросли ціни і на алкогольну продукцію. За січень-квітень ціни на горілку зросли на 0,7%, а пиво з початку року подорожчало на 4,9%.
Нова культура завойовує симпатії садівників. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "В Україні набуває популярності "родичка" обліпихи".