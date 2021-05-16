Як пояснюють експерти, шефердія – це обліпиха родом із Канади, яка має червоні ягоди. Доволі часто садівники купують її саджанці, навіть не підозрюючи про відмінність.

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Шефердія та обліпиха дуже схожі. Листки у обліпихи видовжені, гострі на кінцях, а у шефердії, хоча і теж подовжені, але на кінцях округлі. Відмінності помітні вже на стадії плодоношення: помаранчеві ягоди обліпихи щільно притиснуті до гілок по довжині, а яскраво-червоні в білу цятку ягоди шефердії зібрані в грона.

В Україні шефердія росте добре та показує хорошу морозостійкість. Плодоносить шефердія регулярно, щороку старе дерево приносить по 30-40 кілограмів плодів. У плодах шефердії вітаміну С більше, ніж в обліписі, з них роблять різноманітні напої та додають до десертів.

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