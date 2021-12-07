Унікальний біопластик

Іспанські вчені презентували дивовижне відкриття. Дослідникам з Інституту субтропічного та середземноморського садівництва в Малазі вдалося зробити біопластик зі шкірки томатів.

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Новий біопластик розкладається у морській воді лише за місяць. Для порівняння, звичайному пластику для цього треба як мінімум 450 років.

Вчені використовують шкірку помідорів промислового виробництва, з яких роблять кетчуп та сальсу. Таким чином новий матеріал вирішує не лише проблему екології, а й поводження з промисловими харчовими відходами.

Налагоджувати масове виробництво "помідорного" пластику наразі рано. Науковці хочуть зробити технології простішою та дешевшою, щоб його могло дозволити собі будь-яке підприємство у світі.