Біопосуд з конопель: у Житомирі розробили унікальну новинку

Українські винахідники створили посуд та пергаментний папір, які можна вживати. Інноваційну новинку створили з конопель.

Як розповів біодизайнер Олег Земнухов, у бактеріальну целюлозу вживляють волокна і листочки коноплі. Згодом утворюється плівка, з якої він виготовляє посуд, який альтернативою для пластику, та папір, яким можна замінити пергаментний для випікання.

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Такий посуд можна помити та використати повторно, також його можна навіть їсти.

Тепер біодизайнер намагається зробити з коноплі будівельний матеріал.

Кострицю, тобто відходи після обробки стебла коноплі, можна використовувати як сировину для будівельного матеріалу – коноплебетону. Коли будується каркас, його затрамбовують вапном із кострицею. Через три дні знімають обшивку – і стіна готова. Планую побудувати таким чином свою майстерню, – додав він.

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