Попри вжиті заходи для зниження цін цукру, вартість продукту в Україні майже вдвічі вища, аніж у Європі. В результаті кондитерські вироби вже подорожчали на 15 – 20%.

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Така несприятлива цінова ситуація пов'язана з дефіцитом сировини. На думку президента асоціації “Укркондпром” Олександра Балдинюка, стабілізувати її могли б імпортні поставки.

Впродовж вже 11 місяців наша переробка отримує цукор за найвищою в світі ціною. Вартість цукру на Лондонській біржі впала до 432 доларів за тонну, в той час як в Україні ціна зросла до більш ніж 780 доларів за тонну, – зазначив він.

В минулому сезоні виробництво цукру в Україні склало менше 1,2 мільйона тонн при потребі у 1,5 мільйони тонн. З урахуванням імпорту, дефіцит становить 60 – 70 тисяч тонн.

Українські виробники молока закликають заборонити імпорт продукції з БІлорусі. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна може заборонити імпорт молока та молочної продукції з Білорусі".