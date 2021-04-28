Дивовижні банани уже вирощують в Австралії, на Гаваях і в Азії. Споживачі часто їх називають "банани-морозиво", адже м'якоть фрукту така ж, як у ванільного морозива.
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Окрім незвичайного кольору шкірки банан може похизуватися хорошою стійкістю до холодів. Маленькі паростки продаються у США. Через 9 місяців з них можна отримати повноцінну плодоносну рослину.
Також зазначається, що блакитні банани за корисними властивостями не поступаються традиційним сортам. Вони є відмінним джерелом клітковини, марганцю та вітамінів В6 і С.