Удивительные бананы уже выращивают в Австралии, на Гавайях и в Азии. Потребители часто их называют "бананы-мороженое", ведь мякоть фрукта такая же, как у ванильного мороженого.

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Кроме необычного цвета кожуры банан может похвастаться хорошей устойчивостью к холодам. Маленькие ростки продаются в США. Через 9 месяцев из них можно полноценное плодоносное растение.

Также отмечается, что голубые бананы по полезным свойствам не уступают традиционным сортам. Они являются отличным источником клетчатки, марганца и витаминов В6 и С.

Если правильно подобрать сорта, то клубника в Украине может подарить хороший урожай. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Клубника в Украине дает хороший урожай: какие сорта выбрать".