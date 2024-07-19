Картопляні поля потерпають від спеки

Експертка ВБ Оксана Руженкова розповіла, що такі стратегічні для українців продукти зростуть в ціні через погодні умови. У 2024 році, за словами експертки, вплив посухи вже відчули на собі фермери, які вирощують картоплю, адже вона зростає переважно без зрошення.

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Фермери говорять про те, що гряди з картоплею стали кам'яними. Відповідно, якщо врожай і набере необхідну масу, він буде суттєво пошкоджений при копці комбайном, тому що земля засохла, закам`яніла і рватиме шкірку на бульбах, травмуватиме їх. Відповідно, врожай зберігатиметься набагато гірше – у ньому буде більший відсоток браку,

– говорить експертка.

Найгірша ситуація з картоплею в Чернігівській та Київській області, де, в основному, її вирощують. Тамтешня картопля зростає насправді в екстремальних погодних умовах. А ось в заході України ситуація з температурним режимом дещо краща, тому, врожай бульбо-коренеплодів, зокрема, і цукрового буряка, там не постраждає.

Борщ подорожчає не лише через спеку

Руженкова говорить, що урожай інших складових борщового набору – пізніх сортів капусти і моркви – теж насторожує, адже, до проблемної погоди додається і вплив дефіцита електроенергії, а також окупація частини Херсонщини.

Весною – на початку літа ми з'їдаємо овочі ранніх сортів. У липні-серпні йдуть середні, а пізні закладаються на зберігання. Ми втратили південні регіони, зокрема, частину Херсонської області, від спеки страждає Дніпропетровська область, Запорізька, які є потужними виробниками і капусти, і моркви – з цими культурами у нас теж можуть бути складнощі,

– говорить Руженкова.

За її словами, продукція, що закладатиметься на зберігання, коштуватиме однозначно дорожче, ніж торік, адже всі сховища працюють за допомогою електроенергії, яка серйозно подорожчала в Україні.

Відповідно, українці відчують зростання цін на овочі борщового набору вже восени. Подорожчання овочів також може бути спричинене зростанням вартості дизельного пального після підвищення акцизу. Крім того, витрати на електроенергію у супермаркетах та холодильниках, де зберігається продукція, теж сприятимуть зростанню цін.