Овочі з борщового набору будуть щомісяця додавати у ціні.

Покупцям варто очікувати подорожчання овочів борщового набору. Продукти додаватимуть у ціні по 10-15% в місяць аж до нового врожаю.

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Сезонне коливання борщового набору становить 150%. Зараз якраз початок цього шляху. За словами виконавчого директора “Економічного дискусійного клубу” Олега Пендзина, росту цін, як в січні та лютому, уже не буде, але поступове зростання ціни неминуче.

Напевно, треба очікувати ріст цін щомісяця, як мінімум, ще на 2-3%, а по борщовій групі – 10-15% буде однозначно до травня місяця і доти, поки почне поступати на ринок продукція з відкритого ґрунту”, – пояснив він.

При цьому економіст уточнив, що стимулювати зростання цін на продукти буде підвищення доходів населення. Крім того, на його думку, дорожчати продукти будуть також внаслідок великого попиту перед великодніми і травневими святами.

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