Борщевой набор: как будет меняться стоимость
Овощи с борщевого набора будут ежемесячно добавлять в цене.
Источник:УНН
Покупателям стоит ожидать подорожания овощей борщового набора. Продукты будут добавлять в цене по 10-15% в месяц до нового урожая.
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Сезонное колебание борщевого набора составляет 150%. Сейчас как раз начало этого пути. По словам исполнительного директора "Экономического дискуссионного клуба" Олега Пендзина, роста цен, как в январе и феврале, уже не будет, но постепенный рост цены неизбежен.
Наверное, надо ожидать рост цен ежемесячно, как минимум, еще на 2-3%, а по борщевой группе – 10-15% будет однозначно до мая месяца и до тех пор, пока начнет поступать на рынок продукция с открытого грунта", – пояснил он.
При этом экономист уточнил, что стимулировать рост цен на продукты будет повышение доходов населения. Кроме того, по его мнению, дорожать продукты будут также вследствие большого спроса перед пасхальными и майскими праздниками.
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