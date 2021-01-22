Бразильські фермери встановили новий світовий рекорд. За добу їм вдалося засіяти 543 гектари ріллі.

У Бразилії встановили новий світовий рекорд. За 24 години фермерам вдалося засіяти 543 гектари ріллі. Про це повідомляється на сторінці компанії John Deere у Facebook.

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Рекорд був досягнутий і зафіксований за підтримки агрономічного дослідної установи MT Foundation, представники якої стежили за всім процесом, – ідеться в повідомленні.

Оцінка 543 гектарів здійснювалася на 40 точках і включала аналіз глибини закладання насіння і крок висіву, що дало змогу визначити точність сівалки.

Рекорд встановила просапна сівалка ExactEmerge DB. Середня швидкість її руху становила 20 км/год. Також під час випробування було здійснено кілька технічних зупинок.

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