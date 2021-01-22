В Бразилии установили рекорд по засеянным в сутки площадям
Бразильские фермеры установили новый мировой рекорд. За сутки им удалось засеять 543 гектара пашни.
В Бразилии установили новый мировой рекорд. За 24 часа фермерам удалось засеять 543 гектара пашни. Об этом сообщается на странице компании John Deere в Facebook.
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Рекорд был достигнут и зафиксирован при поддержке агрономического исследовательского учреждения MT Foundation, представители которого следили за всем процессом, – говорится в сообщении.
Оценка 543 гектаров осуществлялась на 40 точках и включала анализ глубины заделки семян и шаг высева, что позволило определить точность сеялки.
Рекорд установила пропашная сеялка ExactEmerge DB. Средняя скорость ее движения составляла 20 км/ч. Также во время испытания было осуществлено несколько технических остановок.
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