Бразильские фермеры установили новый мировой рекорд. За сутки им удалось засеять 543 гектара пашни.

В Бразилии установили новый мировой рекорд. За 24 часа фермерам удалось засеять 543 гектара пашни. Об этом сообщается на странице компании John Deere в Facebook.

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Рекорд был достигнут и зафиксирован при поддержке агрономического исследовательского учреждения MT Foundation, представители которого следили за всем процессом, – говорится в сообщении.

Оценка 543 гектаров осуществлялась на 40 точках и включала анализ глубины заделки семян и шаг высева, что позволило определить точность сеялки.

Рекорд установила пропашная сеялка ExactEmerge DB. Средняя скорость ее движения составляла 20 км/ч. Также во время испытания было осуществлено несколько технических остановок.

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