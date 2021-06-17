Як повідомила керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру України Тетяна Адаменко, якщо не зважати на локальні проблеми на кшталт граду або підтоплень, то ситуація дуже хороша, в землі прекрасний ресурс вологи.

Цікаво Експерти BASF визначили найнебезпечніші хвороби соняшника

Вона уточнила, що наразі зарано оцінювати вплив погодних умов на врожайність зернових культур, оскільки їхня вегетація лише розпочалася.

Зараз в Україні завершується період інтенсивних дощів і 17-19 червня відбудеться зміна синоптичних процесів до періоду високих температур у денний і нічний час.

Стримувальним чинником для плодоовочевих культур також є кількість тепла. Зниження температури вночі до 5-7 градусів за Цельсієм, а подекуди – й до 1 градуса за Цельсієм призводило до завмирання ростових процесів і припинення їхньої активної вегетації, – сказала Адаменко.

За її даними, після завершення періоду інтенсивних дощів цього тижня для плодоовочевої продукції встановиться оптимальний режим розвитку.