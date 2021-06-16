Лідером антирейтингу став фомоз: він поширений у всіх областях і зустрічатиметься цього року досить часто. Друге місце розділяють між собою фомопсис та склеротиніоз. Окрім того, посіви можуть вражати альтернаріоз, септоріоз, сіра гниль, іржа та пероноспороз.

Зверніть увагу! Головні тренди у вирощуванні соняшнику

Погода цього сезону є сприятливою для розвитку різних хвороб соняшнику вже на початкових етапах. Для того, щоб отримати максимальні результати врожайності, потрібно захищати культуру продуктами з фунгіцидною дією. Не варто зволікати – інакше можна втратити час, а відтак частину врожаю, – коментують у BASF поточну ситуацію на полях.

Тому експерти агродепартаменту підготували історичні дані розповсюдження хвороб у всіх регіонах України та виділили основні, поширення яких також очікується цього року.

Найпоширенішою хворобою на всій території України у посівах соняшнику був фомоз. Він пошкоджував посіви загальною площею 1 873 тисячі гектарів. Інші хвороби переважали залежно від зони вирощування. Так, у південних регіонах на соняшнику проявлявся пероноспороз – на понад 100 тисяч гектарів. Тоді як у східних областях найбільшої шкоди після фомозу завдавала іржа – уражувала посіви на майже 300 тисяч гектарів. У центрі досить багато соняшника із сірою гниллю – на 184 тисячі гектарів. У Центральній та Західній Україні також багато посівів спостерігалося із септоріозом: на 170 тисяч та 87 тисяч гектарів відповідно.

Хвороби соняшника в Україні / Інфографіка BASF

Окрім того, у BASF з кожного регіону зібрали коментарі аграріїв-учасників "Клубу Новаторів", які поділилися власним досвідом боротьби з хворобами соняшнику.

Піктор® вперше використав на площі 10 гектарів ще 8 років тому. Результат перевершив сподівання по контролю склеротинії. Навіть у роки з меншим тиском хвороб збереження врожаю завдяки застосуванню Піктор® становило від 3 до 8 ц/га, – розповідає Валерій Ліневич , голова СВК "Вівсянецький", підприємство якого розташовується в центральному регіоні – у Вінницькій області.



, голова СВК "Вівсянецький", підприємство якого розташовується в центральному регіоні – у Вінницькій області. Торік використовували Архітект® на площі 50 га. Вносили у нормі 1,5 л Архітект® + 0,75 Турбо одноразово. Уже за 10 днів побачили результат у порівнянні з контролем. Лист став ширшим, коренева система більш розгалуженою, а рослини захищені від початкових уражень хворобами. Щодо прибавки врожаю: отримали +3 ц/га, що є дуже хорошим результатом, – додає Анатолій Грунтенко , СВК "Андріївський" зі східного регіону (Полтавська область).



, СВК "Андріївський" зі східного регіону (Полтавська область). До 2020-го скептично ставився до продукту Архітект®. Поки не побачив його ефективну дію на різних гібридах, а також поки не отримав +3-4 ц/га. Цьогоріч уже вводимо Архітект® у системи захисту товарних посівів, тому що використання продукту виправдовується результатом. Насамперед бачимо препарат як ефективний морфорегулятор. Хоча в нашому регіоні при двократному внесенні Архітект® також добре спрацював і як фунгіцид, – наголошує Олег Фурманець , ТОВ "Захід Агро Пром", посіви підприємства розташовані в західному регіоні в Рівненській області.



, ТОВ "Захід Агро Пром", посіви підприємства розташовані в західному регіоні в Рівненській області. Для нашого господарства, як в цілому для півдня України, соняшник – одна з найрентабельніших культур. 2020-го площа посівів становила 3200 га. З власного досвіду знаємо, наскільки важливо захистити соняшник від хвороб. Тому використали систему захисту від компанії BASF: ВВСН 18 – Архітект® 1,5 л/га + Турбо 0,75 кг/га та ВВСН 65 – Піктор® 0,5 л/га. Результат: відсутність основних хвороб та гарна росторегуляція соняшника. Усі фактори позитивно відбилися на врожайності культури, – зазначають у ТОВ "Преображенське", Запорізької області в південному регіоні.

Щороку погодні умови та кліматична ситуація кидають аграріям виклик: кілька років підряд спостерігалися значні посухи, а цьогоріч поля заливає дощами. Відтак швидко ростуть бур’яни та розвиваються хвороби. Однак, вдало підібрана система захисту допоможе аграріям зрощувати та зростати.



Clearfield® та Clearfield® Plus – системи захисту соняшнику

Важливо! Вовчок соняшниковий: перемогти не можна чекати