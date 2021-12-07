Дорога черешня

Сезон черешні вже давно минув, але нагода поласувати ягодою є навіть зараз. Але разом з тим потрібно бути готовим немало заплатити за таке задоволення.

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Покупці одного із супермаркетів Одеси зафіксували поточну ціну на імпортну черешню. Зараз вона становить 1500 гривень.

Оскільки зараз далеко не сезон, дивуватися з такої ціни черешні не варто. Несезонна продукція – це делікатес, дозволити собі який можуть собі далеко не всі.

Дорога черешня швидко стала "популярною" / Фото "Підслухано Одеса"