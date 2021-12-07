Дорогая черешня

Сезон черешни уже давно прошел, но возможность полакомиться ягодой есть даже сейчас. Но вместе с тем нужно быть готовым немало заплатить за это удовольствие.

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Покупатели одного из супермаркетов зафиксировали текущую цену на импортную черешню. В настоящее время она составляет 1500 гривен.

Поскольку сейчас далеко не сезон, удивляться такой цене черешне не стоит. Несезонная продукция – это деликатес, позволить себе который могут далеко не все.

Дорогая черешня быстро стала "популярной" / Фото "Подслушано Одесса"