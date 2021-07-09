Через несприятливу погоду подорожчала цибуля

На поточному тижні виробники ріпчастої цибулі підвищили ціни на свою продукцію. Допомогли їм у цьому погодні умови.

Дощова погода змусила фермерів призупинити збирання врожаю цибулі. На ринку зменшилася пропозиція, що дозволило підняти ціни у даному сегменті.

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З початку поточного тижня ціни на цибулю в середньому зросли на 22%. Сьогодні виробники готові відвантажувати продукцію по 6,50 – 8 гривень/кілограм, в залежності від регіону та якості товару.

Натомість оптові компанії також взяли паузу у закупівлях ріпчастої цибулі. Вони посилаються на обмежений термін реалізації даної продукції та досить слабкий попит в даному сегменті. Виробники також вважають подорожчання цибулі тимчасовим та переконані, що вже незабаром ціна повернеться до норми.

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