Дождливая погода заставила фермеров приостановить сбор урожая лука. На рынке уменьшилось предложение, что позволило поднять цены в данном сегменте.

Кстати Bosch + BASF: начинает работу совместное предприятие по smart-земледелию

С начала текущей недели цены на лук в среднем выросли на 22%. Сегодня производители готовы отгружать продукцию по 6,50 – 8 гривен/килограмм, в зависимости от региона и качества товара.

Зато оптовые компании также взяли паузу в закупках репчатого лука. Они ссылаются на ограниченный срок реализации данной продукции и достаточно слабый спрос в данном сегменте. Производители также считают подорожание лука временным и убеждены, что уже скоро цена вернется к норме.

Засуха угрожает украинским аграриям. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Засуха уничтожает земледелие на юге Украины: какой выход".