Червона ікра: скільки насправді коштує святковий делікатес

Новорічні та різдвяні свята – це період, коли на столах з'являються особливі страви. Усі хочуть потішити себе та гостей делікатесами.

Яка ціна якісної ікри

Ікра – один з найбільш популярних святкових продуктів. Втім, недобросовісні продавці намагаються зіграти на бажанні зекономити та продають фальсифікат.

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Як розповіла голова правління асоціації "Споживча довіра" Олена Куликова, червона ікра горбуші не може коштувати менш як 2000 гривень зі кілограм, або ж 160 гривень за баночку вагою 80 грамів. Якщо ціна дешевша – ви купуєте підробку.

Що стосується ікри форелі, то її нормальна ціна – 112 гривень за 80-грамову баночку, або 1400 гривень за кілограм. Якщо продукція коштує в межах цього діапазону – ймовірність підробки знижується.

Нерест лососевих відбувається з липня по вересень, і якщо на баночці стоїть дата виробництва в межах цього періоду, ми розуміємо, що у нас свіжа ікра,

– пояснила Олена Куликова.

Також експертка додала, що краще уникати ікри, до складу якої входить консервант уротропін.