Какая цена качественной икры

Икра – один из самых популярных праздничных продуктов. Впрочем, недобросовестные продавцы пытаются сыграть на желании сэкономить и продают фальсификат.

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Как рассказала председатель правления ассоциации "Потребительское доверие" Елена Куликова, красная икра горбуши не может стоить менее 2000 гривен с килограмм, или 160 гривен за баночку весом 80 граммов. Если цена дешевле – вы покупаете подделку.

Что касается икры форели, то ее нормальная цена – 112 гривен за 80-граммовую баночку, или 1400 гривен за килограмм. Если продукция стоит в этом диапазоне – вероятность подделки снижается.

Нерест лососевых происходит с июля по сентябрь, и если на баночке стоит дата производства в пределах этого периода, мы понимаем, что у нас свежая икра,

– объяснила Елена Куликова.

Также эксперт добавила, что лучше избегать икры, в состав которой входит консервант уротропин.