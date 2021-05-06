Черв’яки стали дозволеною їжею в Євросоюзі

Країни-члени Євросоюзу погодилися із пропозицією Єврокомісії вважати борошняних черв’яків (личинок хрущака борошняного) новою дозволеною їжею. Вже незабаром ці комахи з’являться на прилавках магазинів і в меню ресторанів.

Єврокомісія ґрунтовно підійшла до процесу презентації борошняних черв’яків і скористалася аналітичними даними Європейської агенції з безпечності продуктів харчування за листопад 2020 року. У цьому звіті науковці вказали, що борошняні черв’яки у сушеному вигляді безпечні для вживання як їжа. Є лише одне застереження: не варто вживати цей продукт людям, які мають алергію на білки тваринного походження або глютен, що можуть бути в наявності у черв’яках.

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Комахи – альтернативне джерело білку

У Єврокомісії відзначають, що "використання комах як альтернативного джерела білку не є новим, їх їдять у різних частинах світу". До 2018 року це дозволялося і в країнах Євросоюзу, але після запровадження "Регламент про нову їжу" кожен новий продукт має отримати спеціальний дозвіл від регуляторів. Борошняні черв’яки тепер такий дозвіл отримали.

На сьогодні Європейська агенція з безпечності продуктів харчування має ще 11 заявок на схвалення нової їжі, серед якої є й інші їстівні комахи, а саме – цвіркуни, чорнотілки і сарана.

Як готувати борошняних черв’яків

Сушені личинки можна їсти як звичайну закуску (на смак вони схожі на арахіс) або робити з них сировину для борошняних виробів та десертів.

Один з варіантів десерту такий: три столові ложки какао, 60 грамів масла, яйце, столова ложка нежирного йогурту, 30 грамів борошна та 25 грамів подрібненого борошняного хробака. До какао треба додати небагато води і змішати її з розтопленим вершковим маслом, яйцем і йогуртом. Потім додати в суміш подрібнених борошняних черв’яків, тісто розподілити у формочки й запікати 20 хвилин. Готовий кекс можна покрити зверху цукровою пудрою.

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