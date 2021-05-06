Еврокомиссия основательно подошла к процессу презентации мучных червей и воспользовалась аналитическим данным Европейского агентства по безопасности продуктов питания за ноябрь 2020 года. В этом отчете ученые указали, что мучные черви в сушеном виде безопасны для употребления в пищу. Есть только один момент: не стоит употреблять этот продукт людям с аллергией на белки животного происхождения или глютен, которые могут быть в червях.

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Насекомые – альтернативный источник белка

В Еврокомиссии отмечают, что "использование насекомых в качестве альтернативного источника белка не является новинкой, их едят в разных частях мира". До 2018 года это разрешалось и в странах Евросоюза, но после введения "Регламента о новой пище" каждый новый продукт должен получить специальное разрешение от регуляторов. Мучные черви теперь такое разрешение получили.

На сегодня Европейское агентство по безопасности продуктов питания имеет еще 11 заявок на одобрение новой пищи, среди которых есть и другие съедобные насекомые, а именно – сверчки, чернотелки и саранча.

Как есть мучных червей

Сушеные личинки можно есть как обычную закуску (по вкусу они похожи на арахис) или делать из них сырье для мучных изделий и десертов.

Один из вариантов десерта таков: три столовые ложки какао, 60 г масла, яйцо, столовая ложка нежирного йогурта, 30 граммов муки и 25 граммов измельченного мучного червя. К какао надо добавить немного воды и смешать ее с растопленным сливочным маслом, яйцом и йогуртом. Затем добавить в смесь измельченных мучных червей, тесто распределить в формочки и запекать 20 минут. Готовый кекс можно покрыть сверху сахарной пудрой.

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