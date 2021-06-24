Біологи 8 років аналізували дані з 170 дерев 7 поширених видів. Рослини були розкидані в 50 точках по всій Швейцарії.

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Дослідження показало, що швидкість росту дерева змінюється впродовж доби. Стовбур може зменшуватися і розширюватися в діапазоні від одного до п’яти мікрометрів в годину.

Крім того, вчені прийшли до висновку, що вологість повітря дозволяє деревам рости в основному в нічний час. Вдень ріст стовбура сильно обмежений через сухіше повітря.

Найбільшим сюрпризом для нас стало те, що дерева росли навіть в помірно сухих ґрунтових умовах, коли повітря було досить вологим. І навпаки, зростання залишалося дуже низьким, коли грунт був вологим, але повітря було сухим, – розповів керівник групи дослідників Роман Цвайфель.

Пояснюється це так: коли повітря стає сухішим, дерева тимчасово втрачають більше води, ніж поглинають через коріння. Водний потенціал дерева скорочується, а зростання зупиняється незалежно від наявності вуглеводів.

Окрім того, дослідження показало, що дерева ростуть тільки в певний час кілька годин на добу.

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