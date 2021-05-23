Майже 30% обсягу експорту української продукції до Китаю становлять зернові. Близько 67% українського ячменю – 3 мільйона тонн – вирушає в Китай.
Цікаво Коли полуниця та черешня стануть дешевими: прогноз
Згідно прогнозів, закупівля Китаєм української продукції буде лише зростати. Відтак, українські аграрії можуть збільшувати обсяг продукції та постачати на експорт більші об'єми.
В поточному сезоні загальний обсяг експорту зернових з України склав 41 мільйон тонн, частка Китаю склала 12 мільйонів тонн (29%).