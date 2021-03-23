Дзьоб – багатофункціональний інструмент для птахів. Ним вони добувають їжу, доглядають за своїм оперенням та будують собі гнізда. Дзьоб, який фактично є руками для птахів, не має зубів, хоча так було не завжди.

У деяких ранніх пернатих раніше були зуби, але з часом вони їх втратили. Існує кілька теорій, чому еволюція віддавала перевагу беззубим птахам.

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Дезактивація генів

Сучасні птахи еволюційно пов’язані з динозаврами тероподами – класом небезпечних динозаврів із загостреними зубами, які поступово еволюціонували в голубів, качок та колібрі.



Динозаври тероподи / Фото Вікіпедія

Птахи втратили зуби приблизно 100 мільйонів років тому, але чому та як це довгий час залишалося загадкою.

Дослідницька група під керівництвом біологів з Каліфорнійського університету та Державного університету Монтлера виявила, що 48 видів птахів мали спільні мутації, які дезактивували як гени, пов'язані з емаллю, так і з дентином. Емаль – це тверда тканина, яка покриває зуби, тоді як дентин – кальцинована речовина під нею.

Це відкриття означало, що в якийсь момент еволюції загальний предок птахів втратив здатність формувати зуби, що породило беззубих птахів, яких ми бачимо сьогодні.

Цікаво, що в 2006 році вчені з Манчестерського університету та Університету Вісконсина змогли повернути час назад. Вони виростили курчат із зубами, подолавши мутації, що перешкоджають їх утворенню. Це досвід лише закріпив теорію, згідно з якою втрата зубів у птахів сталася через дезактивацію певних генів протягом тривалого періоду еволюції.

Чому птахи втратили зуби: 3 гіпотези науковців

Це питання роками бентежило багатьох дослідників. Вони висунули кілька теорій.

Найпопулярніша з них припускає, що беззубими птахи стали, щоб бути легшими під час польоту . Але ця теорія є науково слабкою, оскільки літаючі ссавці, такі як кажани, також мають зуби.

. Але ця теорія є науково слабкою, оскільки літаючі ссавці, такі як кажани, також мають зуби. Альтернативною стала теорія про те, що втрата зубів була пов’язана зі зміною харчування. Науковці припустили, що, можливо, дзьобом просто краще їсти пташину їжу , ніж зубами. Однак ця теорія не має сенсу, якщо врахувати, наскільки зуби пристосовані до різних способів харчування.

, ніж зубами. Однак ця теорія не має сенсу, якщо врахувати, наскільки зуби пристосовані до різних способів харчування. Третю і відносно нову гіпотезу висунули дослідники з Боннського університету Німеччини. Вони припустили, що втрата зубів зменшила час інкубації яєць птахів, і тому вона була сприятливою під час еволюції.

Швидка інкубація

На відміну від інших яйцекладних істот, наприклад, плазунів та риб, птахи відкладають відносно невелику кількість великих яєць, яким потрібно вилупитися за короткий час – в середньому від 11 до 85 днів. Цей короткий інкубаційний період різко збільшує їхні шанси на виживання. Адже час, коли яйця вразливі до навколишнього середовища та хижаків, є меншим, що призводить до появи багатьох молодих птахів.

Для порівняння, дослідження показали, що їх предки – непташині динозаври – відкладали яйця, які потрібно було висиджувати від 3 до 6 місяців. Цей тривалий інкубаційний період пояснюється повільним формуванням зубів, який становить приблизно 60% від усього часу розвитку яйцеклітини. Тобто ембріони залишалися всередині яйцеклітини, поки у них не сформуються зуби, і лише тоді вони могли вилупитися.



Модель яйця динозавра / Фото ScienceABC

Скорочення інкубаційного періоду означало, що ймовірність втрати яєць або батьків-інкубаторів внаслідок стихійних лих, хвороб або хижаків була зменшена.

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Хоча ця теорія, здається, є наразі найкращою, дослідники сходяться на думці, що вона не пояснює беззубість у черепах, у яких все ще тривалий інкубаційний період.



Черепахи вилуплюються з яєць / Фото ScienceABC