Зміна раціону харчування м’ясної худоби зменшить викиди небезпечної органічної сполуки метану на 82%.

Такий висновок зробили вчені з Каліфорнійського університету. Вони заявляють, що ці результати можуть відкрити шлях для сталого виробництва у м’ясному тваринництві в усьому світі.

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Під час досліджень минулого літа вчені додали невелику кількість морських водоростей до раціону 21 корови та відстежували, як збільшується їхня вага і скільки метану вони викидають в атмосферу після метеоризму і відрижки. Тварини, що споживали в порціях дози близько 80 грамів морських водоростей, набрали стільки ж ваги, скільки й решта стада, але при цьому викидали в атмосферу значно менше метану.

Тепер ми маємо вагомі докази того, що морські водорості в раціоні великої рогатої худоби ефективні у зниженні викидів парникових газів, – розповів один зі співавторів дослідження агроном Ерміас Кебреаб.

Сільське господарство, за даними науковців, відповідає за 10% викидів парникових газів у США, й половину з цієї кількості продукує велика рогата худоба та інші жуйні тварини, які виділяють метан, перетравлюючи корми, такі як трава та сіно.

Саме послуговуючись цими даними, багато хто просуває думку, що людство взагалі повинне їсти менше м’яса, щоб допомогти вирішити проблему зміни клімату. Але дослідники Каліфорнійського університету натомість пропонують змінити харчування худоби.

Вони зазначають, що лише невелика частина землі придатна для рослинництва, при цьому значно більше землі підходить лише для випасу худоби, тому худоба відіграє життєво важливу роль у годуванні 10 мільярдів людей, які вже незабаром житимуть на планеті.

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